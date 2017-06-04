Приморье и Москва будут сотрудничать по нескольким направлениям
Соглашение о
Соглашение о
Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение предполагает, что стороны будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в следующих сферах: рыбное хозяйство, транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство,
В соглашении также говорится, что стороны организуют проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по направлениям сотрудничества.
Милка Крамер.