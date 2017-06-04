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09:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье и Москва будут сотрудничать по нескольким направлениям

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве администрацией Приморского края и Правительством Москвы подписали главы территорий Владимир Миклушевский и Сергей Собянин, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предполагает, что стороны будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в следующих сферах: рыбное хозяйство, транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, взаимодействие с социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями и других.

В соглашении также говорится, что стороны организуют проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по направлениям сотрудничества.

Милка Крамер.

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