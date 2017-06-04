CBS: Трамп запросил предоставление отсрочки подачи налоговой декларации за 2016 год

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп запросил у соответствующих органов предоставление отсрочки подачи налоговой декларации за прошлый год. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

Они не приводят деталей, однако поясняют, что теперь американский лидер должен будет предоставить налоговую декларацию до 16 октября. Сам Трамп неоднократно отказывался публиковать налоговую отчетность. Так, в апреле министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент не намерен публиковать свою налоговую декларацию. Глава ведомства позже сказал, что не обсуждал с Трампом этот вопрос.

В том же месяце сотни протестующих вышли на улицы американских городов с требованием к американскому лидеру предать огласке эту документацию. По сведениям телеканала, кортеж Трампа даже был вынужден изменить маршрут, чтобы не попасть на глаза демонстрантов во Флориде.

Президент заявлял, что не может публиковать свою налоговую декларацию, потому что она находится на аудиторской проверке. В конце апреля он рассказал, что проверка его финансов проводится на протяжении последних 14 лет, с тех пор как он «стал знаменитым». По словам Трампа, аудиторская проверка «завершится достаточно скоро».

При этом в 2014 году, напоминает CBS, Трамп обещал, что «вне всякого сомнения» опубликует свою налоговую декларацию, если будет участвовать в президентской гонке. Глава государства собирается проводить налоговую реформу в стране, однако демократы требуют от него для начала опубликовать информацию о собственных финансах.