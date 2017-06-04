Путин ответит на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 15 июня
Задать свой вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив СМС или
Задать свой вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив СМС или
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня. Об этом сообщила
«15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
«В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся
Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или
Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.
Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва — Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «ОК Live» — первое российское приложение для
-то и пенсию пусть сам и зарабатывает, а не ноет что ничего не дали. У нас таких МИЛЛИОНЫ, достаточно зайти на любой рынок, как тут-же все палатки закрываются – чего они так боятся, если всё честно?!!! И последнее - если они граждане России – то пусть служат в Российской армии, как все Россияне!!!