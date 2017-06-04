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08:30 (мск), источник: ТАСС

Путин ответит на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 15 июня

Задать свой вопрос президенту можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо — специальное мобильное приложение.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Предстоящая «Прямая линия» станет уже 15-й по счету для Путина.

«15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

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«В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — уточняет пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо — специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва — Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «ОК Live» — первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Комментарии
6
А Б
Ежегодные ответы ВВП на вопросы россиян в ходе уже 15 по счёту «Прямой линии», наглядный пример того редкого действа, которое прямо противоречит принципу перехода количества в качество.
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Без Имени
Жалко линия кривая, а не прямая. Нормальных вопросов не услышать. Ответов, тем более.
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Alex Heavy
Предлагаю тем понаехавшим, кому дали Российское гражданство после 5 лет нахождения на территории России, которые и дня не работали на матушку Россию и не платили никаких налогов, а наоборот торгуя на рынках не регистрируя фирмы и убегая от налогов :
-то и пенсию пусть сам и зарабатывает, а не ноет что ничего не дали. У нас таких МИЛЛИОНЫ, достаточно зайти на любой рынок, как тут-же все палатки закрываются – чего они так боятся, если всё честно?!!! И последнее - если они граждане России – то пусть служат в Российской армии, как все Россияне!!!
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