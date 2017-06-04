Путин ответит на вопросы россиян в ходе «Прямой линии» 15 июня

«15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Предстоящая «Прямая линия» станет уже 15-й по счету для Путина.

Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

«В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», — уточняет пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо — специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.