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18:24 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Вместе мы сделаем Тольятти городом будущего, городом мечты»

В воскресенье, 4 июня, губернатор Николай Меркушкин поздравил тольяттинцев с Днем города и юбилеем Тольятти.

«Сегодня Ставрополю-на-Волге, как долгое время назывался Автоград, исполняется 280 лет. Это значимая дата в истории не только нашей губернии, но и всей страны, — говорится в поздравлении. — Тольятти прошел непростой путь развития — недаром его называют “трижды рожденным”. Сегодня это по-прежнему молодой, динамично развивающийся город с огромным экономическим и человеческим потенциалом, крупный производственный и научный центр региона, Поволжья и Российской Федерации, столица отечественного автомобилестроения».

По словам главы региона, сохранение стабильности, создание условий для роста экономики и совершенствования социальной сферы Тольятти — один из главных приоритетов в деятельности Правительства области.

«В настоящее время город находится на новом, исключительно важном этапе своего развития, что позволяет говорить о его четвертом рождении, — выразил уверенность руководитель области. — Наращивает свою производственную мощь АвтоВАЗ, который уже сейчас выпускает каждый пятый автомобиль в стране и в перспективе готов завоевать до 30% российского рынка. Успешно функционируют предприятия нефтехимического комплекса, Особая экономическая зона, входящая в тройку лучших в России, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Губернатор подчеркнул, что широкие возможности открывает перед Тольятти присвоение городу статуса территории опережающего развития, что значительно повышает его инвестиционную привлекательность.

«В рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ будут построены новые объекты здравоохранения, культуры и спорта, существенно обновлена транспортная инфраструктура, — сообщил Николай Меркушкин. — За последние пять лет на дорожное строительство в городском округе выделено более 5 млрд. рублей. Только в текущем году на эти цели будет направлено почти 1,5 млрд. рублей. Нам прибавляет сил то, что все мы работаем сообща, единой командой».

Глава региона поблагодарил тольяттинцев за честный труд на благо родного города, на благо Самарской области. «Верю, что вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем Тольятти городом будущего, городом мечты», — заявил руководитель области.

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