Николай Меркушкин: «Вместе мы сделаем Тольятти городом будущего, городом мечты»
В воскресенье, 4 июня, губернатор Николай Меркушкин поздравил тольяттинцев с Днем города и юбилеем Тольятти.
В воскресенье, 4 июня, губернатор Николай Меркушкин поздравил тольяттинцев с Днем города и юбилеем Тольятти.
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По словам главы региона, сохранение стабильности, создание условий для роста экономики и совершенствования социальной сферы Тольятти — один из главных приоритетов в деятельности Правительства области.
«В настоящее время город находится на новом, исключительно важном этапе своего развития, что позволяет говорить о его четвертом рождении, — выразил уверенность руководитель области. — Наращивает свою производственную мощь АвтоВАЗ, который уже сейчас выпускает каждый пятый автомобиль в стране и в перспективе готов завоевать до 30% российского рынка. Успешно функционируют предприятия нефтехимического комплекса, Особая экономическая зона, входящая в тройку лучших в России, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».
Губернатор подчеркнул, что широкие возможности открывает перед Тольятти присвоение городу статуса территории опережающего развития, что значительно повышает его инвестиционную привлекательность.
«В рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ будут построены новые объекты здравоохранения, культуры и спорта, существенно обновлена транспортная инфраструктура, — сообщил Николай Меркушкин. — За последние пять лет на дорожное строительство в городском округе выделено более 5 млрд. рублей. Только в текущем году на эти цели будет направлено почти 1,5 млрд. рублей. Нам прибавляет сил то, что все мы работаем сообща, единой командой».
Глава региона поблагодарил тольяттинцев за честный труд на благо родного города, на благо Самарской области. «Верю, что вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем Тольятти городом будущего, городом мечты», — заявил руководитель области.