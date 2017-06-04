Власти Приангарья набрали пул возможных инвесторов на $2 млрд для нового аэропорта

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью ТАСС 3 июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что власти региона уже набрали пул потенциальных инвесторов, которые готовы вложить 2 млрд долларов в строительство нового аэропорта Иркутска. Сейчас правительство Приангарья готовит конкурсную документацию по новому аэропорту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Если говорить о переговорах с частными инвесторами, то мы необходимую сумму — это порядка $2 млрд — уже набрали. Переговоры велись со многими, в том числе с “Новапортом”, с Виктором Вексельбергом. Он тоже изъявлял желание участвовать. В пул инвесторов я предлагал войти и Олегу Дерипаске. Он сказал, что подумает. Если говорить об иностранных инвесторах, то, я думаю, желающих будет больше, чем мы сможем взять. Среди них и Китай, и Южная Корея. Причем китайские — разные компании», — сказал Сергей Левченко.

Он также отметил, что сейчас нет каких-то протоколов о намерениях с какими-либо компаниями.

«Я думаю, что это было бы неправильно — сейчас сделать протокол о намерениях, потому что желающих гораздо больше. Мы будем выбирать на конкурсе, как предполагается по законодательству», — пояснил губернатор.

Вместе с тем иркутские власти рассчитывают на сохранение средств, предусмотренных на инфраструктуру иркутского аэропорта и малых аэропортов региона в федеральном бюджете. Ранее сообщалось, что Минтранс России предложил секвестировать эти статьи, поскольку регион не выполняет обязательства по развитию авиаузла.

«Если говорить о распоряжении президента (о передаче аэропорта из федеральной собственности в областную — прим. ред.), то там идет речь о взлетно-посадочной полосе — это по новому аэропорту. Действительно, достаточно долгое время уже прошло со времени этого распоряжения, и, к сожалению, ни конкурса, ни каких-то решений по строительству нового аэропорта раньше принято не было», — обозначил проблему глава региона.

Сейчас заканчивается согласование со всеми федеральными ведомствами, которые необходимы для того, чтобы окончательно «затвердить» площадку. И одновременно готовится конкурсную документацию на новый аэропорт.

«И, конечно, мы рассчитываем на то, что инвестиции будут в достаточно серьезный новый аэропорт. В распоряжении президента записано только ВПП на 22 млрд рублей, но это, так скажем, четвертая или пятая часть от того, что нужно вложить», — отметил Левченко.

Он добавил, что в действующем аэропорту Иркутска в прошлом году за 400 млн рублей из областного бюджета была оперативно отремонтирована взлетно-посадочная полоса.

«В этом году тоже будем продолжать модернизацию — рулежной дорожки, отстойника — тоже не меньшую сумму потратим областных средств на модернизацию вот этого аэропорта», — сказал глава региона.

Напомним, в мае состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с генеральным директором аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло в Москве. В ходе встречи Керкло выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении.

Ранее глава Приангарья предложил инвесторам создать консорциум, который должен будет реконструировать старый аэропорт, так и построить новый за пределами города. Отмечается, что интерес к развитию объекта проявил Виктор Вексельберг из «Аэропортов регионов», а также участие в нем предлагалось владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором.

Аэропорт Иркутска является привлекательным активом, к которому в будущем проявят интерес все крупные аэропортовые группы России, заявил глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, шансы на участие в реализации данного проекта есть у каждого авиагиганта, пока не определены условия сотрудничества области и инвестора и не проведены конкурсные процедуры. Два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко, с которым у правительства региона есть предварительные договоренности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.