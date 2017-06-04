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10:25 (мск), источник: Интерфакс

Британские консерваторы приостановили предвыборную кампанию из-за терактов в Лондоне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Консервативная партия Великобритании в воскресенье объявила о приостановке избирательной кампании в связи с последними атаками в Лондоне, говорится в заявлении представителя премьера страны, лидера тори Терезы Мэй.

Источник: AP 2017

«Консервативная партия не будет сегодня проводить кампанию на национальном уровне», — приводит выдержки из этого заявления британский телеканал Sky News.

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Согласно сообщению, в партии продолжат внимательно следить за дальнейшим расследованием серии терактов в Лондоне.

Парламентские выборы в Великобритании запланированы на 8 июня.

Как сообщалось, вечером в субботу неизвестные на фургоне на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло в районе рынка Боро. К 00:25 часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция официально объявила терактами. Позже террористы были ликвидированы. По последним данным, в результате шесть человек погибли, порядка 50 госпитализированы.

На воскресенье запланировано заседание чрезвычайного комитета COBRA под руководством Мэй, посвященное последним событиям.

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