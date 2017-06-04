В центре Вашингтона прошли митинги сторонников и противников Трампа

Поддерживающие Республиканскую партию и главу вашингтонской администрации американцы собрались в Лафайет-сквер рядом с Белым домом, чтобы принять участие в демонстрации под названием «Питтсбург, а не Париж». Они приветствовали решение американского лидера выйти из Парижского соглашения по климату, выкрикивая: «Мы за рабочие места!».

В руках у демонстрантов были флаги США, плакаты с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой», а также с надписью «Спасибо вам, президент Трамп». Большинство митингующих были одеты в цвета американского флага.

«Как вам известно, СМИ и демократы продолжают атаку на президента, — сообщили организаторы. — Давление особенно усилилось после того, как ради сохранения рабочих мест в Америке он решил выйти из Парижского соглашения. Мы организуем группу, чтобы продемонстрировать нашу поддержку президента Трампа и его бесстрашного лидерства».

Митинг был организован комитетом Республиканской партии в штате Вирджиния. Его представители предупреждали собравшихся о проходящей неподалеку демонстрации «Марш за правду» против политики Трампа. «Сегодня мы можем столкнуться с людьми, которые не рады тому, что мы здесь находимся, — сообщил в мегафон один из организаторов. — Я хочу попросить вас просто не обращать внимание, если кто-то попытается спровоцировать вас, сосредоточьтесь на том, зачем мы здесь собрались».

Комитет распространил листовки с патриотическими песнями, которые следовало исполнять, если противники нынешней администрации попытались бы вынудить их уйти. Кроме словесных перепалок никаких инцидентов замечено не было. Сам президент отправился в гольф-клуб в штате Вирджиния.

Марш за правду

Демонстранты у Монумента Вашингтона выступили за создание независимой комиссии, которая бы занялась расследованием якобы имевшихся связей самого Трампа и его помощников по избирательной кампании 2016 года с российскими должностными лицами. Участники «Марша за правду» также потребовали опубликовать налоговую декларацию Трампа и информацию по расследованиям ФБР и спецкомитетов Конгресса США по разведке утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.