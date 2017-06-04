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11:27 (мск), источник: ТАСС

В центре Вашингтона прошли митинги сторонников и противников Трампа

В Лафайет-сквер митингующие приветствовали решение лидера США выйти из Парижского соглашения по климату, а у Монумента Вашингтона выступили расследование связей Трампа с Россией.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сотни сторонников президента США Дональда Трампа и его противников провели в субботу два митинга в центре столицы США.

Поддерживающие Республиканскую партию и главу вашингтонской администрации американцы собрались в Лафайет-сквер рядом с Белым домом, чтобы принять участие в демонстрации под названием «Питтсбург, а не Париж». Они приветствовали решение американского лидера выйти из Парижского соглашения по климату, выкрикивая: «Мы за рабочие места!».

В руках у демонстрантов были флаги США, плакаты с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой», а также с надписью «Спасибо вам, президент Трамп». Большинство митингующих были одеты в цвета американского флага.

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«Как вам известно, СМИ и демократы продолжают атаку на президента, — сообщили организаторы. — Давление особенно усилилось после того, как ради сохранения рабочих мест в Америке он решил выйти из Парижского соглашения. Мы организуем группу, чтобы продемонстрировать нашу поддержку президента Трампа и его бесстрашного лидерства».

Митинг был организован комитетом Республиканской партии в штате Вирджиния. Его представители предупреждали собравшихся о проходящей неподалеку демонстрации «Марш за правду» против политики Трампа. «Сегодня мы можем столкнуться с людьми, которые не рады тому, что мы здесь находимся, — сообщил в мегафон один из организаторов. — Я хочу попросить вас просто не обращать внимание, если кто-то попытается спровоцировать вас, сосредоточьтесь на том, зачем мы здесь собрались».

Комитет распространил листовки с патриотическими песнями, которые следовало исполнять, если противники нынешней администрации попытались бы вынудить их уйти. Кроме словесных перепалок никаких инцидентов замечено не было. Сам президент отправился в гольф-клуб в штате Вирджиния.

Марш за правду

Демонстранты у Монумента Вашингтона выступили за создание независимой комиссии, которая бы занялась расследованием якобы имевшихся связей самого Трампа и его помощников по избирательной кампании 2016 года с российскими должностными лицами. Участники «Марша за правду» также потребовали опубликовать налоговую декларацию Трампа и информацию по расследованиям ФБР и спецкомитетов Конгресса США по разведке утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

Протестующие призывали к «справедливому и беспристрастному расследованию, целью которого стал бы поиск истины и восстановление веры в американскую избирательную систему и аппарат президента». «Легитимность нашей демократии важнее интересов какой-либо партии или какого-либо президента», — пояснили организаторы шествия. Они также потребовали «большей подотчетности и прозрачности со стороны» выборных должностных лиц, а также «прозрачного и беспристрастного расследования вмешательства России в выборы в США и ее связей с администрацией Трампа».

В четверг Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, так как он «был избран, чтобы представлять жителей города Питтсбурга (штат Пенсильвания)», а не французской столицы. «Я обещал пересмотреть или выйти из любого соглашения, которое не отвечает интересам США», — сказал он.

В мэрии Питтсбурга сообщили, что, несмотря на заявление президента, будут придерживаться Парижского соглашения в деле борьбы с изменением климата. В пятницу ночью здание муниципалитета города было подсвечено зеленым светом в знак поддержки этого соглашения.

Комментарии
2
А Б
Как известно, даже один из 1500 действующих на планете вулканов, выбрасывает в атмосферу столько углекислого газ, что всё человечество произвело за время своего существования, поэтому выход США из Парижского соглашения практически никакого эффекта на снижение выбросов не окажет. В этом плане действия США негативных результатов на процесс не окажут. Что же касается прозрачного и беспристрастного расследования вмешательства РФ в выборы в США и ее связей с администрацией Трампа, то это расследование необходимо довести до конца в целях получения объективной информации.
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Malcolm Melendez
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