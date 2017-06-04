В центре Вашингтона прошли митинги сторонников и противников Трампа
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ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сотни сторонников президента США Дональда Трампа и его противников провели в субботу два митинга в центре столицы США.
Поддерживающие Республиканскую партию и главу вашингтонской администрации американцы собрались в
В руках у демонстрантов были флаги США, плакаты с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой», а также с надписью «Спасибо вам, президент Трамп». Большинство митингующих были одеты в цвета американского флага.
«Как вам известно, СМИ и демократы продолжают атаку на президента, — сообщили организаторы. — Давление особенно усилилось после того, как ради сохранения рабочих мест в Америке он решил выйти из Парижского соглашения. Мы организуем группу, чтобы продемонстрировать нашу поддержку президента Трампа и его бесстрашного лидерства».
Митинг был организован комитетом Республиканской партии в штате Вирджиния. Его представители предупреждали собравшихся о проходящей неподалеку демонстрации «Марш за правду» против политики Трампа. «Сегодня мы можем столкнуться с людьми, которые не рады тому, что мы здесь находимся, — сообщил в мегафон один из организаторов. — Я хочу попросить вас просто не обращать внимание, если
Комитет распространил листовки с патриотическими песнями, которые следовало исполнять, если противники нынешней администрации попытались бы вынудить их уйти. Кроме словесных перепалок никаких инцидентов замечено не было. Сам президент отправился в
Марш за правду
Демонстранты у Монумента Вашингтона выступили за создание независимой комиссии, которая бы занялась расследованием якобы имевшихся связей самого Трампа и его помощников по избирательной кампании 2016 года с российскими должностными лицами. Участники «Марша за правду» также потребовали опубликовать налоговую декларацию Трампа и информацию по расследованиям ФБР и спецкомитетов Конгресса США по разведке утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.
Протестующие призывали к «справедливому и беспристрастному расследованию, целью которого стал бы поиск истины и восстановление веры в американскую избирательную систему и аппарат президента». «Легитимность нашей демократии важнее интересов
В четверг Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, так как он «был избран, чтобы представлять жителей города Питтсбурга (штат Пенсильвания)», а не французской столицы. «Я обещал пересмотреть или выйти из любого соглашения, которое не отвечает интересам США», — сказал он.
В мэрии Питтсбурга сообщили, что, несмотря на заявление президента, будут придерживаться Парижского соглашения в деле борьбы с изменением климата. В пятницу ночью здание муниципалитета города было подсвечено зеленым светом в знак поддержки этого соглашения.
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