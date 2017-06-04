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12:01 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь решительно осуждает варварские нападения в Лондоне

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь решительно осуждает варварские нападения в Лондоне, соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД.

Источник: БЕЛТА

«Решительно осуждаем очередные варварские нападения в Лондоне. Соболезнуем родным и близким жертв террористов, желаем мужества народу Британии», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 июня автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. А в районе рынка Боро подозреваемые, вооруженные ножами, вышли из машины и напали на прохожих.

В результате двойного теракта погибли шесть человек, около 50 пострадавших доставлены в больницы.

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