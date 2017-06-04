Беларусь решительно осуждает варварские нападения в Лондоне

«Решительно осуждаем очередные варварские нападения в Лондоне. Соболезнуем родным и близким жертв террористов, желаем мужества народу Британии», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 июня автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. А в районе рынка Боро подозреваемые, вооруженные ножами, вышли из машины и напали на прохожих.

В результате двойного теракта погибли шесть человек, около 50 пострадавших доставлены в больницы.