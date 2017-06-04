Президент Молдовы осудил теракты в Лондоне

«С глубоким возмущением узнал о серии страшных нападений, произошедших в центре Лондона. Разрешите выразить от имени всего народа Республики Молдова и от себя лично искренние соболезнования всем, кто пострадал, и солидарность гражданам Великобритании», — отмечено в тексте послания, размещенного на сайте президента.

Додон передал соболезнования семьям погибших, а раненным пожелал скорейшего выздоровления.

Он также заверил, что Молдова находится рядом с властями Великобритании в эти тяжелые моменты, которые осуждают во всем мире.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.