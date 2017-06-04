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13:03 (мск), источник: УНИАН

Порошенко и Гройсман отреагировали на теракты в Лондоне

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования гражданам Британии в связи с человеческими жертвами в результате терактов.

«Чудовищный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией», — написал он в Twitter.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку семьям, которые потеряли близких.

«Чудовищный теракт в Лондоне унес жизни невинных людей. Молимся за погибших и скорбим вместе с теми, кто потерял близких», — отметил он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.

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