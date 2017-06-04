В Киеве переименовали проспект воронежского генерала Николая Ватутина

Согласно документу, опубликованному на сайте горсовета, за переименование проспекта Ватутина проголосовали 69 депутатов (большинство). Проспект назовут в честь Романа Шухевича, руководителя украинской повстанческой армии, которая запрещена в России.

В апреле 2017 года националисты повесили на памятник воронежскому генералу в Киеве табличку с надписью: «Палач, уничтоженный украинскими националистами». Организаторы акции отметили на официальной странице движения в соцсети, что «несмотря на все беды, причиненные Героем Советского Союза украинскому народу, в Киеве до сих пор стоит его памятник, что является недопустимым».

Памятник установили в Киеве в 1944 году, через четыре года после смерти Николая Ватутина. В 2015 году потомки военачальника попросили российского президента перенести могилу полководца на российскую землю. Дочери генерала Елене Ватутиной позвонили из Киева и сказали, что памятник хотят демонтировать. Елена Ватутина и ее семья не собирались возвращаться в Киев и написали письмо президенту с просьбой перенести прах полководца в Россию. Дочь Ватутина еще тогда опасалась, что «с памятником отцу в Киеве могут что-то сделать».

Справка РИА «Воронеж»

Генерал Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза (посмертно). Руководил Воронежским (с октября 1943 года — 1-м Украинским) фронтом. Войска под его руководством участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева и последующих операциях по изгнанию врага с Правобережной Украины. Николай Ватутин умер в апреле 1944 года от заражения крови после ранения, полученного в бою с бандеровцами на западной Украине. За жизнь генерала боролись лучшие врачи, среди которых был известный хирург Николай Бурденко. Спасая полководца, медики ампутировали ногу, но эта мера не спасала Ватутина.