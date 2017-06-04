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13:19 (мск), источник: dostup1.ru

С 1 июня 2018 года в Челябинской области появится суд присяжных

В коллегию присяжных войдут шесть заседателей.

С 1 июня вступают в силу изменения в отечественном судопроизводстве — теперь рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей могут проходить в районном суде и гарнизонных военных судах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Челябинского областного суда Евгению Нациевскую.

Согласно действующему законодательству, уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, могут быть по желанию обвиняемого рассмотрены коллегией присяжных. Однако это правило до этого дня не касалось судов первой инстанции — районных и гарнизонных.

Они не рассматривали дела, по которым может быть назначена высшая мера наказания, но могли судить за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно принятым поправкам, коллегии присяжных смогут работать в судах первой инстанции: районных и гарнизонных военных судах. Они будут рассматривать дела, связанные с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, но по которым в виде наказания не может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Коллегия присяжных в районном суде будет состоять из шести человек.

Фактически суд присяжных начнет работать лишь через год -1 июня 2018 года. Отсрочка федерального закона обусловлена тем, что в судах районного звена необходимо создать материально-техническую базу. Иными словам — подготовить совещательные комнаты для присяжных и оборудовать залы судебных заседаний.

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