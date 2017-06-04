Глава МИД о личном: стараюсь проводить больше времени с семьей
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время эксклюзивного интервью Sputnik откровенно ответил на вопрос журналистов о личных предпочтениях и о своей частной жизни.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время эксклюзивного интервью Sputnik откровенно ответил на вопрос журналистов о личных предпочтениях и о своей частной жизни.
Оказалось, что некогда страстный любитель кофе теперь предпочитает зеленый чай. А трехлетний опыт работы во Франции, кроме профессионального роста, позволил руководителю внешнеполитического ведомства стать ценителем красных вин. Но главным для Владимира Макея остается семья.
«Мы отдаем больше всего времени работе, и постоянно находимся в командировках, в
Журналисты отметили, что министр иностранных дел выглядит очень спортивно. Владимир Макей в свою очередь признался, что никогда профессионально не занимался никакими видами спорта. Правда,
«Я регулярно делаю по утрам зарядку,