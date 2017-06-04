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14:26 (мск), источник: Sputnik.by

Глава МИД о личном: стараюсь проводить больше времени с семьей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время эксклюзивного интервью Sputnik откровенно ответил на вопрос журналистов о личных предпочтениях и о своей частной жизни.

Источник: Sputnik.by

Оказалось, что некогда страстный любитель кофе теперь предпочитает зеленый чай. А трехлетний опыт работы во Франции, кроме профессионального роста, позволил руководителю внешнеполитического ведомства стать ценителем красных вин. Но главным для Владимира Макея остается семья.

«Мы отдаем больше всего времени работе, и постоянно находимся в командировках, в каких-то дальних поездках. Но всегда тянет домой. А с учетом того, что у меня растет семилетний сын, в которого хочется вложить все те знания, которыми ты располагаешь, и уберечь его от каких-то там опасностей в будущем, то я стараюсь проводить как можно больше времени с семьей», — сказал Макей.

Журналисты отметили, что министр иностранных дел выглядит очень спортивно. Владимир Макей в свою очередь признался, что никогда профессионально не занимался никакими видами спорта. Правда, когда-то играл в теннис, но только в свое удовольствие. Сейчас из-за травмы врачи запретили играть, что не мешает участвовать в организации теннисного турнира для дипломатов, аккредитованных в Беларуси.

«Я регулярно делаю по утрам зарядку, два-три раза пробежку, сейчас летний сезон начался, и можно на велосипеде покататься всей семьей, что тоже очень помогает быть в форме», — рассказал Макей.

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