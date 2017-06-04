Трамп призвал отбросить политкорректность в борьбе за безопасность
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после теракта в Лондоне выступил с призывами отбросить политкорректность и заняться обеспечением безопасности населения.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после теракта в Лондоне выступил с призывами отбросить политкорректность и заняться обеспечением безопасности населения.
«Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже», — написал американский лидер на своей официально странице в микроблоге Twitter.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.