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15:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Всех добровольных охранников Осмаева будут задерживать — полиция

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева, на которых было совершено покушение 1 июня, находятся под усиленной охраной правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Источник: "РИА Новости" Украина

В сообщении подчеркивается, что полиция не нуждается в помощи посторонних лиц в обеспечении безопасности всех участников уголовного производства.

«Несмотря на это, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети Интернет сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев», — заявили в полиции.

Там отметили, что людей, появляющимся около охраняемых лиц и не имеющих отношения к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее Амина Окуева сообщила, что состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения улучшилось.

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