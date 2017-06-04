Всех добровольных охранников Осмаева будут задерживать — полиция

В сообщении подчеркивается, что полиция не нуждается в помощи посторонних лиц в обеспечении безопасности всех участников уголовного производства.

«Несмотря на это, люди, которые не имеют никакого отношения к следствию, распространяют в сети Интернет сообщения с призывами присоединиться к обеспечению охраны добровольцев», — заявили в полиции.

Там отметили, что людей, появляющимся около охраняемых лиц и не имеющих отношения к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее Амина Окуева сообщила, что состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения улучшилось.