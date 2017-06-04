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17:56 (мск), источник: РБК

Задержана вице-губернатор Владимирской области

Заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько задержана и помещена в изолятор временного содержания. Ее подозревают в получении взяток.

Следствие задержало вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько по подозрению в получении взятки. Об этом рассказала ТАСС глава региона Светлана Орлова.

Вице-губернатор задержана на 72 часа. Суд примет решение об ее аресте на заседании 6 июня.

Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей.
Светлана Орлова
Глава Владимирской области

При этом, по ее мнению, задержание вице-губернатора является «провокацией», и сама Мазанько «никаких взяток не брала».

Орлова предположила, что обвинение в получении взяток может быть связано с распределением земель во Владимирской области.

«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она [Мазанько] пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — заявила губернатор. ​

Комментарии
4
вячеслав михеев
Интересно есть ли чиновники которые не нарушали закон
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Карина Попова
Не знаешь чем заняться? На этом сайте девушки пишут первыми!
Ищи в_поисковике➜ ⒺⒷⒶⒹ. ⓇⓊ
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Игорь Богданов
Когда же нашу ГУСАРЫНЮ возьмут !! Все ждут кроме Москвы??
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