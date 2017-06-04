Задержана вице-губернатор Владимирской области
Заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько задержана и помещена в изолятор временного содержания. Ее подозревают в получении взяток.
Заместитель губернатора Владимирской области Елена Мазанько задержана и помещена в изолятор временного содержания. Ее подозревают в получении взяток.
Следствие задержало
Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей.
При этом, по ее мнению, задержание
Орлова предположила, что обвинение в получении взяток может быть связано с распределением земель во Владимирской области.
«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она [Мазанько] пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — заявила губернатор.
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