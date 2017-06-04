Задержана вице-губернатор Владимирской области

Следствие задержало вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько по подозрению в получении взятки. Об этом рассказала ТАСС глава региона Светлана Орлова.

Вице-губернатор задержана на 72 часа. Суд примет решение об ее аресте на заседании 6 июня.

Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей.

При этом, по ее мнению, задержание вице-губернатора является «провокацией», и сама Мазанько «никаких взяток не брала».

Орлова предположила, что обвинение в получении взяток может быть связано с распределением земель во Владимирской области.

«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она [Мазанько] пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — заявила губернатор. ​