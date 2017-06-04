Трамп раскритиковал успокоившего горожан мэра Лондона

Не менее семи погибших и 48 раненых в террористической атаке, а лондонский мэр говорит, что “нет причин беспокоиться”.

Как поясняет The Telegraph, утром 4 июня Хан выступил с заявлением. «Лондонцы увидят усиленные патрули полиции сегодня и в течение следующих нескольких дней. Нет причин беспокоиться. Я уверен, что мы с вами в одном из самых безопасных городов мира, если не в самом безопасном», — заявил он.

Трамп посвятил произошедшему в Лондоне еще несколько постов в соцсети. В частности, он призвал мировое сообщество отказаться от политкорректности ради всеобщей безопасности и всерьез задуматься о введении ограничений на въезд в страны. Президент также пообещал оказать посильную помощь британцам в связи с терактами.

Вечером 3 апреля террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на прохожих.