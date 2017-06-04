Опубликованы первые вопросы Путину для прямой линии

Один из посетителей сайта спрашивает, почему программа реновации объявлена только в Москве, «а про Санкт-Петербург забыли». «Сносят хрущевки в Москве, а Питер весь в хрущевках, программа сноса нескольких кварталов заморожена», — возмущается он.

Путин о Петербурге: здесь у меня все хорошо, «как гора с плеч сваливается»

«Когда медицинским сестрам будет назначена достойная зарплата?» — говорится в другом вопросе. Его автор отмечает, что сейчас медработницы получают 13 тысяч рублей в месяц.

Граждане также призывают ужесточить ответственность чиновников за нарушения. Кроме того, россияне выражают озабоченность тем, что страна занимает ведущие позиции по производству оружия, но весьма скромно смотрится в таких областях, как образование, медицина, спорт.

Прямая линия с Путиным, запланированная на 15 июня, в 2017 году должна стать 15-й по счету. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы.