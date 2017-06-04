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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликованы первые вопросы Путину для прямой линии

На сайте проекта «Прямая линия» опубликовали первые вопросы граждан России, которые они намерены задать президенту страны Владимиру Путину. Россияне рассказывают о проблемах обманутых дольщиков, просят объяснить, чем крепкий рубль вредит экономике, и делятся страхами по поводу повышения пенсионного возраста.

Источник: AP 2017

Один из посетителей сайта спрашивает, почему программа реновации объявлена только в Москве, «а про Санкт-Петербург забыли». «Сносят хрущевки в Москве, а Питер весь в хрущевках, программа сноса нескольких кварталов заморожена», — возмущается он.

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«Когда медицинским сестрам будет назначена достойная зарплата?» — говорится в другом вопросе. Его автор отмечает, что сейчас медработницы получают 13 тысяч рублей в месяц.

Граждане также призывают ужесточить ответственность чиновников за нарушения. Кроме того, россияне выражают озабоченность тем, что страна занимает ведущие позиции по производству оружия, но весьма скромно смотрится в таких областях, как образование, медицина, спорт.

Прямая линия с Путиным, запланированная на 15 июня, в 2017 году должна стать 15-й по счету. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы.

Комментарии
3
А Б
Исходя из перечисленных в сообщениях вопросов, которые, якобы, задали интересующиеся граждане страны, можно сделать вывод о том, что они заранее сгенерированы и срежиссированы организаторами шоу, называемого "Прямой линией", учитывая то обстоятельство, что практически в неизменном виде они появляются практически в каждом общении ВВП с народом.
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Михаилl Кошелев
А ты задай, сними напряжённость в обществе, Робин Гуд!
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Алексей Линник
Сдача Курил Японии, вопросы фондов и собственности нашего "уважаемого" Нанатольевича не звучат?
Что вообще за рабские вопросы, ппц просто.
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