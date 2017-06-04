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18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Глава государства отметил, что известие о теракте было воспринято Беларусью с глубокой болью и скорбью.

Источник: БЕЛТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что известие о теракте было воспринято Беларусью с глубокой болью и скорбью. «В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в результате которых гибнут мирные граждане», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Полиция британской столицы сообщила о гибели семи человек и о двух десятках пострадавших. По информации Национальной службы здравоохранения, в лондонские больницы были доставлены по меньшей мере 48 человек.

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