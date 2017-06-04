Польша призвала Евросоюз закрыть границы от наплыва мигрантов
Как заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, «потакание политкорректности приносит плохие плоды». Он отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.
Как заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, «потакание политкорректности приносит плохие плоды». Он отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Глава МВД Польши Мариуш Блащак призвал прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Так он прокомментировал последние теракты в Лондоне.
«Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе — это факт, а не инциденты», — заявил он в эфире Польского телевидения.
Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул, что она приносит «плохие плоды». «Это отход от корней цивилизации Европы, а значит — от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды», — сказал он.
В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев. «Я могу прямо сказать,
По мнению министра, Евросоюз должен изменить свою миграционную политику, в том числе закрыть границы от наплыва
«Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока», — сказал Блащак.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных людей, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией за восемь минут с момента поступления вызова. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.