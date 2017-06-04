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20:55 (мск), источник: Forbes.kz

Назначения в Казахстане

Какие кадровые перестановки произошли в стране за минувшую неделю.

На уходящей неделе был назначен новый аким Усть-Каменогорска. Изменился состав правления в КазТрансОйл, а от должности был освобожден торговый представитель Казахстана в России, передает МИА «Казинформ».

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Новый руководитель управления архитектурно-строительного контроля в Северном Казахстане.

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования назначен Валерий Затай.

Валерий Затай, 1955 года рождения, окончил Московский архитектурный институт по специальности «архитектор». Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим архитектором ГПИ «Севгражданпроект». Работал главным архитектором МП «Градостроитель», Д. Ф. «Экоресурс» в Петропавловске. С 1993 по 1995 годы трудился архитектором в различных организациях области. В разные годы занимал должности начальника спецчасти комитета строительства, начальника отдела департамента строительства города Петропавловска, начальника областного отдела архитектуры. С 2004 по 2009 годы — заместитель начальника управления строительства СКО, главный архитектор области. С 2009 года до настоящего назначения руководил управлением архитектуры и градостроительства СКО. Награжден почетной грамотой Президента РК, нагрудным знаком «Мәдениет қайраткері».

Новый аким Усть-Каменогорска.

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил активу Усть-Каменогорска нового акима города. Им стал Куат Тумабаев, ранее работавший заместителем акима ВКО.

Куат Тумабаев родился 30 октября 1980 года в городе Семей. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности «Международные экономические отношения». В 2003 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2001 году специалистом кредитного отдела АО «Альянс банк». С 2002 по 2003 годы работал специалистом отдела финансово-экономического анализа АО «Казполиграф». Владеет казахским, русским и английским языками. В 2012 году возглавлял Департамент инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК. Занимал должность советника председателя Правления Национальной Палаты Предпринимателей. С марта 2015 года руководил управлением экономики и бюджетного планирования. Представляя нового градоначальника, Даниал Ахметов пожелал ему успехов на ответственном посту.

Освобожден от должности торговый представитель Казахстана в России.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Местоев Ахмед Якубович освобожден от занимаемой должности торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации по собственному желанию.

Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года. 1969 — 1996 годы проработал в системе Казпотребсоюза, начиная с должности специалиста — до заместителя председателя правления Казпотребсоюза. 1996 — 2002 годы — торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарская Конфедерации (Женева). 2002 — 2010 годы — торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва). С ноября 2010 года — заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан — руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы. С октября 2012 года — торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).

Новый руководитель управления энергетики назначен в Жамбылской области.

Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Касымов Муслим Дженисович, ранее возглавлявший областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики. 48-летний Муслим Касымов высшее образование получил в Жамбылском гидромелиоративно-строительном институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство», также окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «Экономика и менеджмент легкой промышленности». Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности мастера в ассоциации товаропроизводителей «Тараз». С 1995 года работал в структуре акимата города Тараза. В 1997—1998 годы являлся помощником акима Жамбылской области. С 1998 года работал в экономической сфере городского акимата. В 2005—2008 годы — главный специалист организационно-инспекторского отдела акимата Жамбылской области. С 2008 года трудился в Агентстве по регулированию естественных монополий РК по Жамбылской области в должности начальника отдела, заместителя директора департамента. В 2013—2014 годы — руководитель департамента Агентства по регулированию естественных монополий РК по Жамбылской области. С 2014 года руководит департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Жамбылской области.

Новый состав правления в КазТрансОйл.

С 1 июня Идырысов Орал Арминович назначен на должность заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» по трансформации. Решением совета директоров АО «КазТрансОйл» от 26 мая 2017 года Идырысов с 1 июня 2017 года избран членом правления компании. Идырысов окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Экономист по труду». Трудовую деятельность начал в 1977 году плотником СМУ-30 треста «Алма-Атажилстрой». С 1981 по 1997 годы работал на разных должностях в комсомольских, партийных и советских органах г. Алматы. С 1997 по 1999 годы работал заместителем заведующего отделом контроля и документационного обеспечения, главным инспектором отдела регионального развития и кадров Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. В период с 1999 по 2001 годы был директором департамента контроля и организационно-документационного обеспечения ЗАО «ННК «Казахойл». С 2001 по 2016 годы работал на руководящих должностях в ОАО «Узеньмунайгаз», ЗАО «НК «Қазақстан темір жолы», ТОО «КазМунайГаз-Сервис», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и других. С мая 2016 года работал в АО «КазТрансОйл» в должности директора департамента управления человеческими ресурсами и оплаты труда.

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