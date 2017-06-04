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20:37 (мск), источник: РБК

Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году

Владимир Путин заявил, что он «едва поговорил» с Майклом Флинном во время их встречи в декабре 2015 года в Москве. Тогда проходило мероприятие, во время которого они сидели рядом за ужином.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью NBC рассказал, как прошло мероприятие в 2015 году, когда он виделся с Майклом Флинном. Он менее месяца был советником американского президента по национальной безопасности в этом году. Однако в феврале ушел в отставку за то, что он якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможное снятие санкций США против России.

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Отвечая на вопрос журналистки Мегин Келли о знакомстве с Флинном, Путин сказал, что «у нас с вами более личные отношения, чем у меня с господином Флинном. Мы с вами вчера встретились вечером [на интервью], мы весь день работали вместе, и вот сейчас мы вновь проводим встречу».

Путин сказал, что они с Флинном действительно виделись в 2015 году на международной конференции «Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка», приуроченной юбилею телеканала Russia Today. Политики сидели рядом за одним столом во время торжественного ужина.

«За столом рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес свою речь. Потом мы поговорили о некоторых других вещах, затем я встал и ушел. И только затем мне сказали, что этот мужчина работал в службе безопасности. Вот и все. Я едва с ним поговорил», — рассказал Путин. ​

Комментарии
4
perplexed perplexed
Конечно более тесные отношения.Вова отчаянно флиртовал с Меган, обсуждая экономику России.
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Emily Anderson
Одинокие женщины вашего гopода в поиске мyжчин... Никaких цветов и yxаживаний! Только свободные отнoшeния!
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Василий Фесин
Ну всё,,,попал...
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