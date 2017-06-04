Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году

Президент России Владимир Путин в интервью NBC рассказал, как прошло мероприятие в 2015 году, когда он виделся с Майклом Флинном. Он менее месяца был советником американского президента по национальной безопасности в этом году. Однако в феврале ушел в отставку за то, что он якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможное снятие санкций США против России.

Отвечая на вопрос журналистки Мегин Келли о знакомстве с Флинном, Путин сказал, что «у нас с вами более личные отношения, чем у меня с господином Флинном. Мы с вами вчера встретились вечером [на интервью], мы весь день работали вместе, и вот сейчас мы вновь проводим встречу».

Путин сказал, что они с Флинном действительно виделись в 2015 году на международной конференции «Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка», приуроченной юбилею телеканала Russia Today. Политики сидели рядом за одним столом во время торжественного ужина.

«За столом рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес свою речь. Потом мы поговорили о некоторых других вещах, затем я встал и ушел. И только затем мне сказали, что этот мужчина работал в службе безопасности. Вот и все. Я едва с ним поговорил», — рассказал Путин. ​