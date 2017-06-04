Губернатор Санкт-Петербурга лично поздравил Симферополь с Днем города
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор
В Симферополе в субботу и воскресенье проходят многочисленные праздничные мероприятия. В торжественном шествии по центральной улице города принимали участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор
«Сегодня разделить с нами праздник приехали наши друзья из
С праздником симферопольцев поздравил глава
«Наши города объединяет то, что они были построены по повелению российских императоров! Россия всегда будет с Вами, так как Вы всегда были Россией, ее южный форпост, с праздником!», — сказал Полтавченко.
В эти минуты на площади Ленина начался