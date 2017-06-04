Губернатор Санкт-Петербурга лично поздравил Симферополь с Днем города

В Симферополе в субботу и воскресенье проходят многочисленные праздничные мероприятия. В торжественном шествии по центральной улице города принимали участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Грозного Муслим Хучиев.

«Сегодня разделить с нами праздник приехали наши друзья из Санкт-Петербурга, Чечни и Омской области. Они были с нами и в тяжелые времена. Хочу сказать спасибо Георгию Полтавченко и Рамзану Кадырову — это люди, которые прошли с нами тяжелый путь “крымской весны”. Спасибо им! А Симферополь — с праздником!», — сказал Аксенов.

С праздником симферопольцев поздравил глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Наши города объединяет то, что они были построены по повелению российских императоров! Россия всегда будет с Вами, так как Вы всегда были Россией, ее южный форпост, с праздником!», — сказал Полтавченко.