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21:10 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга лично поздравил Симферополь с Днем города

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приняли участие в массовых торжествах в центре Симферополя по случаю его 233-ей годовщины со дня основания.

В Симферополе в субботу и воскресенье проходят многочисленные праздничные мероприятия. В торжественном шествии по центральной улице города принимали участие глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Грозного Муслим Хучиев.

«Сегодня разделить с нами праздник приехали наши друзья из Санкт-Петербурга, Чечни и Омской области. Они были с нами и в тяжелые времена. Хочу сказать спасибо Георгию Полтавченко и Рамзану Кадырову — это люди, которые прошли с нами тяжелый путь “крымской весны”. Спасибо им! А Симферополь — с праздником!», — сказал Аксенов.

С праздником симферопольцев поздравил глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Наши города объединяет то, что они были построены по повелению российских императоров! Россия всегда будет с Вами, так как Вы всегда были Россией, ее южный форпост, с праздником!», — сказал Полтавченко.

В эти минуты на площади Ленина начался гала-концерт «С Днем рождения, любимая столица!», в нем примет участие экс-лидер групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов. Завершит праздник фейерверк и дискотека.

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