Постпред США при ООН раскритиковала деятельность Совета по правам человека

«Я отправляюсь в Женеву на следующей неделе и собираюсь посетить СПЧ. Там я подчеркну необходимость того, чтобы СПЧ в действительности занимался правами человека», — отметила она в интервью телеканалу CBS. Хейли привела в пример Венесуэлу и Кубу, которые состоят в Совете и на которые «никто не указывает пальцем» за нарушения прав человека. «Я собираюсь сказать им, что США останутся в СПЧ, если Совет будет вызывать доверие», — пояснила дипломат.

При этом Хейли подчеркнула, что Вашингтон «не поддерживает Саудовскую Аравию, когда речь заходит о соблюдении прав человека». «И они знают, что мы не оправдываем то, что они делают. Мы всегда будем говорить об этом», — заключила она.

«Вопрос состоит в том, действительно ли СПЧ поддерживает права человека или просто является витриной для диктатур, которые используют членство в нем, чтобы реабилитировать свою жестокость, — полагает дипломат. — Слишком часто жертвы самых вопиющих нарушений прав человека в мире игнорируются самой организацией, которая должна защищать их».

Она предлагает устроить голосование о членстве в СПЧ так, чтобы «помешать злостным нарушителям прав человека получить места» в нем. «Наличие нескольких стран, нарушающих права человека в СПЧ вредит репутации Совета и самим принципам соблюдения прав человека. Когда видный международный правозащитный орган превращается в убежище для диктаторов, идея международного сотрудничества в деле уважения прав человека, дискредитируется. Растет уровень цинизма», — подчеркнула она, пообещав также призвать организацию прекратить критику в адрес Израиля.

Хейли 5−10 июня посетит Швейцарию и Израиль. 6 июня она выступит в Совете по правам человека, а на следующий день отправится в Израиль, где проведет встречи с израильскими и палестинскими политиками.

Выход из СПЧ?

14 марта журнал Foreign Policy сообщил, что США могут покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур. Издание привело выдержки из письма госсекретаря Рекса Тиллерсона правозащитным учреждениям, в котором утверждается, что в Вашингтоне скептически относятся к членству «в организации, в которой состоят такие государства, как Китай, Египет и Саудовская Аравия». Позднее на регулярном брифинге для журналистов на тот момент исполняющий обязанности начальника пресс-службы ведомства Марк Тонер отказался комментировать переписку Тиллерсона, отметив, что видел статью Foreign Policy.

В том же месяце США отказались от участия в проходивших в СПЧ дебатах о ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях. Как заявила тогда Хейли, дискуссии по этой теме подрывают авторитет этой структуры ООН, так как позволяют странам «отвлечься от собственных нарушений (прав человека) и сбиться на антиизраильскую пропаганду».