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21:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета

Премьер-министра Британии Терезу Мэй раскритиковали за призыв к более жесткому регулированию некоторых областей интернета.

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Ранее Мэй заявила, что террористы используют интернет в качестве «безопасного пространства» для распространения экстремистской идеологии.

«Мы не можем позволить этой идеологии находить безопасные места для распространения своих идей. На сегодняшний день это именно то, что интернет и большие интернет-компании позволяют делать», — сказала Мэй.

Однако организация Open Rights Group, занимающаяся защитой прав и свобод в интернет-пространстве, заявила, что регулирование этой области может всего лишь направить «эти гнусные организации в еще более темные углы интернета».

«Интернет и такие компании, как Facebook, сами по себе не причина ненависти и насилия, они только инструмент, который подвергается злоупотреблению», — говорится в заявлении организации, которая также осудила субботние нападения в Лондоне.

На интернет-компании, такие как Google, Twitter и Facebook, которой принадлежит сервис обмена зашифрованными сообщениями WhatsApp, уже оказывается давление: от них требуют более строгого контроля для предотвращения вербовки и планирования нападений.

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В воскресенье утром министр внутренних дел Эмбер Радд в интервью телекомпании ITV призвала к международному соглашению, направленному на борьбу с радикализацией в социальных сетях.

«Мы должны быть уверены, что компании делают больше для того, чтобы удалять радикальные материалы», — сказала она.

В компании Facebook говорят, что не допускают появления материалов, призывающих к террористической деятельности и поддерживающих терроризм.

«Используя как технологии, так и человеческие ресурсы, мы целенаправленно работаем над тем, чтобы удалять материалы террористов, как только нам становится о них известно. И как только мы узнаем об опасной ситуации, мы уведомляем правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

В Google сказали, что «готовы сотрудничать с правительственными и неправительственными организациями для решения этих проблем, а также поддерживают действия властей, направленные на то, чтобы лишить террористов голоса в сети».

В компании также сообщили, что работают над организацией «международного форума, который должен ускорить этот процесс и усилить работу в этой области».

Джо Линэм, корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса

Призывы к интернет-компаниям «делать больше» стали обычной реакцией многих политиков на террористические нападения.

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Комментарий Терезы Мэй по содержанию не оригинален, однако тон его совершенно иной. В манифесте Консервативной партии, опубликованном три недели назад, она уже предложила обложить интернет-компании налогом и налагать на них санкции, если они не будут удалять незаконный контент.

Учитывая, что на YouTube ежеминутно загружается 400 часов видео, а у «Фейсбука» около 2 миллиардов активных пользователей, контроль над контентом, поощряющим террор, требует как продвинутых компьютерных технологий, так и усердной человеческой работы.

Представители технологических компаний, таких как Google, Microsoft, Twitter и Facebook, входят в международную экспертную группу, созданную с целью не допускать и предотвращать террор во всем мире.

Это включает в себя создание базы данных так называемых виртуальных отпечатков пальцев контента с изображением насилия, а также создание общей базы пользователей, которые могут быть связаны с экстремизмом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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