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01:29 (мск), источник: ТАСС

Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в незнании теории глобального потепления

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп, приняв решение о выходе из Парижского соглашения по климату, продемонстрировал, что плохо ориентируется в научном обосновании концепции глобального потепления.

Источник: AP 2017

Убежденность в этом выразил в воскресенье в эфире телекомпании NBC бывший госсекретарь США Джон Керри, который лично участвовал в согласовании данного документа.

«Если вы действительно разбираетесь в науке и хорошо подкованы в этом предмете, то неизбежно придете к заключению о необходимости срочных действий. И вы никогда не выйдете из Парижского соглашения», — отметил он. По мнению Керри, советники Трампа в данном случае демонстрируют беспомощность, так как не могут даже рассказать, что президент думает об изменении климата на планете.

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«Факт состоит в том, что весь кадровый состав (администрации — прим. ТАСС) не может сказать, считает ли он (президент США — прим. ТАСС) глобальное потепление выдумкой или нет», — заявил экс-глава внешнеполитического ведомства.

Бывший вице-президент США Альберт Гор, который лично беседовал на эту тему с Трампом в его небоскребе в Нью-Йорке, назвал решение главы государства безответственным. «Обосновать такое решение нельзя. Оно подрывает позиции Америки на мировой арене», — полагает политик.

Руководитель Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, однако, считает, что личное мнение президента не имеет никакого отношения к принятому на государственном уровне решению. «Я считаю, что данный вопрос поднимается с целью сбить его (Трампа — прим. ТАСС) с толку и увести в сторону от темы пользы (соглашения — прим. ТАСС) для страны», — отметил Прюитт в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

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«Президент в течение нескольких недель был сосредоточен на анализе преимуществ и недостатков соглашения и в конце концов поставил интересы Америки выше остальных соображений», — добавил глава ведомства.

Он и постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли не стали отвечать на вопрос, считает ли Трамп глобальное потепление вымыслом. Оба рекомендовали обратиться по этому поводу непосредственно к главе государства, подтвердив тем самым правильность упрека Керри.

Президент США объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для своей страны. Документ был подписан в 2016 году, в число участников вошли, в частности, Россия, Германия, Индия и Китай. Главная цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительное повышение может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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