Экс-госсекретарь США обвинил Трампа в незнании теории глобального потепления

Источник: AP 2017

Убежденность в этом выразил в воскресенье в эфире телекомпании NBC бывший госсекретарь США Джон Керри, который лично участвовал в согласовании данного документа. «Если вы действительно разбираетесь в науке и хорошо подкованы в этом предмете, то неизбежно придете к заключению о необходимости срочных действий. И вы никогда не выйдете из Парижского соглашения», — отметил он. По мнению Керри, советники Трампа в данном случае демонстрируют беспомощность, так как не могут даже рассказать, что президент думает об изменении климата на планете.

«Факт состоит в том, что весь кадровый состав (администрации — прим. ТАСС) не может сказать, считает ли он (президент США — прим. ТАСС) глобальное потепление выдумкой или нет», — заявил экс-глава внешнеполитического ведомства. Бывший вице-президент США Альберт Гор, который лично беседовал на эту тему с Трампом в его небоскребе в Нью-Йорке, назвал решение главы государства безответственным. «Обосновать такое решение нельзя. Оно подрывает позиции Америки на мировой арене», — полагает политик. Руководитель Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, однако, считает, что личное мнение президента не имеет никакого отношения к принятому на государственном уровне решению. «Я считаю, что данный вопрос поднимается с целью сбить его (Трампа — прим. ТАСС) с толку и увести в сторону от темы пользы (соглашения — прим. ТАСС) для страны», — отметил Прюитт в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

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