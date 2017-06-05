Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

Конгрессмены отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. «Юрист Deutsche Bank подтвердил получение письма 23 мая 2017 года, но не ответил ни на один из поставленных вопросов по существу», — сообщил один из членов комитета агентству.