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01:25 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Deutsche Bank не ответил на запрос о причастности РФ к займам Трампа

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейший немецкий финансовый институт Deutsche Bank не ответил на запрос конгрессменов-демократов, членов комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам, желавших установить возможную связь России с кредитами, выданными президенту Дональду Трампу.

Источник: AP 2017

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

Конгрессмены отправили в Deutsche Bank письмо с просьбой предоставить информацию о транзакциях Трампа. «Юрист Deutsche Bank подтвердил получение письма 23 мая 2017 года, но не ответил ни на один из поставленных вопросов по существу», — сообщил один из членов комитета агентству.

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