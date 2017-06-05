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04:14 (мск), источник: VLADNEWS

Индия примет участие ВЭФ во Владивостоке

Глава минвостокразвития встретился с министром коммерции и промышленности Индии.

Источник: AP 2017

В рамках Петербургского международного экономического форума глава минвостокразвития Александр Галушка провел встречу с министром коммерции и промышленности Индии Нирмалой Ситхараман; стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также возможности для инвесторов на Дальнем Востоке РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

— На Дальнем Востоке сегодня реализуются беспрецедентные меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. Это позволило привлечь 34 млрд долларов США. Впервые на Дальний Восток предприниматели из Индии пришли на сюда. Уже реализуются первые 3 проекта с общим объемом инвестиций 700 млн долларов, — сказал глава минвостока.

Он презентовал проекты в различных сферах экономики — алмазной, нефте- и газохимии, горнодобывающей и энергетической. Также он подчеркнул, что бизнесмены могут лично познакомиться с возможностями ДФО и оценить его потенциал в ходе третьего Восточного экономического форума, который состоится в сентябре в Приморье.

— Лидеры наших государств поставили приоритетную задачу по развитию взаимоотношений. Наш премьер-министр выразил намерения направить делегацию Индии для участия в сентябрьском экономическом форуме во Владивостоке. Мы изучим все возможности участия нашего бизнеса в проектах на Дальнем Востоке, это моя первоочередная задача, — подчеркнула госпожа Нирмала Ситхараман.

Также министр коммерции и промышленности Индии поблагодарила Александра Галушку за принятые изменения в визовом законодательстве. По ее словам, этот прогрессивный шаг полезен как для бизнеса, так и для туристов.

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