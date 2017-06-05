Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Путин: то, что сказала Меркель, продиктовано обидой
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
9Теракт в Лондоне
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Happy Birthday, Mr. President
12Воспоминания Набережной Круазет
02:38 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал слухи о якобы наличии у России компромата на Трампа ерундой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очередной ерундой информацию о том, что у России якобы есть компромат на американского лидера Дональда Трампа, и заявил, что он с ним никогда не встречался.

Источник: AP 2017

«Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о наличии у России информации, дискредитирующей Трампа.

Российский лидер отметил, что в РФ приезжает много американцев, в частности немало представителей США приняли участие в Петербургском экономическом форуме. Президент заверил, что Москва будет способствовать их успешной работе в стране.

«Они инвесторы, руководители крупнейших американских компаний, они заинтересованы в совместной работе. И, слава Богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно», — отметил Путин.

Видео
Путин: нормализация отношений отвечает интересам и США, и России

«Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?» — возмутился он.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его «связях с Россией» и заявлял, что не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новый теракты в Лондоне: шесть человек погибли, десятки пострадали
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
МВД: Тверской стрелок нигде не служил
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новое поколение Volkswagen Touareg: секретов нет (почти) Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь