Путин назвал слухи о якобы наличии у России компромата на Трампа ерундой

Источник: AP 2017

«Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о наличии у России информации, дискредитирующей Трампа.

Российский лидер отметил, что в РФ приезжает много американцев, в частности немало представителей США приняли участие в Петербургском экономическом форуме. Президент заверил, что Москва будет способствовать их успешной работе в стране. «Они инвесторы, руководители крупнейших американских компаний, они заинтересованы в совместной работе. И, слава Богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно», — отметил Путин.