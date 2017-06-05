Путин назвал слухи о якобы наличии у России компромата на Трампа ерундой

«Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о наличии у России информации, дискредитирующей Трампа.
Российский лидер отметил, что в РФ приезжает много американцев, в частности немало представителей США приняли участие в Петербургском экономическом форуме. Президент заверил, что Москва будет способствовать их успешной работе в стране.
«Они инвесторы, руководители крупнейших американских компаний, они заинтересованы в совместной работе. И, слава Богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно», — отметил Путин.
«Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?» — возмутился он.
Анонимный документ, рассказывающий, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.
Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его «связях с Россией» и заявлял, что не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь».