Путин прокомментировал нападки на Кисляка в США

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Он также отрицательно ответил на вопрос, говорил ли он с послом РФ в США о его встречах с членами команды президента США Дональда Трампа.

«Нет, потому что если бы было что-то значимое, он бы доложил министру, министр доложил бы мне. Никаких докладов даже не было… Ничего просто, не о чем говорить. Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще по чему-то», — отметил он.

Российского посла на протяжении длительного времени изображали в американских СМИ как «проводника российского влияния». Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования «российских связей» окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.