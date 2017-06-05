Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
10 тревожных сигналов при боли в спине
Путин рассказал, что могут сделать США, если Россия отдаст Курилы
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
15Последствия урагана в Москве
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
02:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал нападки на Кисляка в США

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая работа российского посла в США Сергея Кисляка была избрана в качестве линии атаки на президента Дональда Трампа.

Источник: РИА Новости

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Он также отрицательно ответил на вопрос, говорил ли он с послом РФ в США о его встречах с членами команды президента США Дональда Трампа.

«Нет, потому что если бы было что-то значимое, он бы доложил министру, министр доложил бы мне. Никаких докладов даже не было… Ничего просто, не о чем говорить. Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще по чему-то», — отметил он.

Российского посла на протяжении длительного времени изображали в американских СМИ как «проводника российского влияния». Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования «российских связей» окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новый теракты в Лондоне: шесть человек погибли, десятки пострадали
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
МВД: Тверской стрелок нигде не служил
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новое поколение Volkswagen Touareg: секретов нет (почти) Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь