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03:03 (мск), источник: РИА Новости

Путин: не должно быть сомнений о развитии России демократическим путем

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого никаких сомнений о развитии России демократическим путем быть не должно.

Источник: РИА Новости

«Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений», — сказал Путин интервью американскому телеканалу NBC.

«Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?» — спросил глава государства.

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