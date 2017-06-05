Путин: не должно быть сомнений о развитии России демократическим путем
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого никаких сомнений о развитии России демократическим путем быть не должно.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни у кого никаких сомнений о развитии России демократическим путем быть не должно.
«Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений», — сказал Путин интервью американскому телеканалу NBC.
«Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?» — спросил глава государства.