Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет работу осенью

Компания по привлечению инвестиций, созданная совместно агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, к осени 2017 года должна начать работу: об этом заявил глава минвостока Александр Галушка на ПМЭФ в ходе встречи со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

— В апреле подписано соглашение об учреждении совместной компании по привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Мы со своей стороны уже подготовили и внесли в правительство проект распоряжения о поддержке деятельности этой компании со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти. До 10 июня такое решение будет принято, — сказал Галушка. Он отметил, что рассчитывает на то, что к сентябрю офис компании уже будет открыт во Владивостоке.

— Мы очень высоко оцениваем вашу поддержку для создания проектной компании и усилия по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В скором времени мы планируем в рамках компании учредить экспертный совет и хотим предложить вам стать одним из его участников, — добавил господин Тадаси Маэда.

Также он отметил, что правительство Японии обозначило, что намерено расширять взаимодействие с Россией и будет поддерживать совместные проекты Японии и России.