Путин надеется, что 17 лет у власти на нем лично никак не отразились
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что 17 лет его руководства страной не сильно отразились на его личности.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что 17 лет его руководства страной не сильно отразились на его личности.
«Надеюсь, что нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью американскому телеканалу NBC. При этом Путин подчеркнул, что чувствует прямую связь с Россией и ее историей, в которой было много трагических событий.
«Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Вот вы сказали, что в Петербурге уже несколько дней. Мы вчера (1 июня — ред.) разговаривали с