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03:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин надеется, что 17 лет у власти на нем лично никак не отразились

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что 17 лет его руководства страной не сильно отразились на его личности.

Источник: РИА Новости

«Надеюсь, что нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью американскому телеканалу NBC. При этом Путин подчеркнул, что чувствует прямую связь с Россией и ее историей, в которой было много трагических событий.

«Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Вот вы сказали, что в Петербурге уже несколько дней. Мы вчера (1 июня — ред.) разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тысяч ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде. Они умерли от голода. И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — сказал он.

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