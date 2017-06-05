Путин рекомендовал США не учить Россию жить

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти России относятся к акциям оппозиции мягче, чем другие страны, в том числе США. В этой связи в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли глава российского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством.

«У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения», — напомнил Путин. «Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок», — отметил он. «Наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах», — специально обратил внимание президент России.

В качестве примера Путин привел акции гражданского протеста в США «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street) против экономического неравенства и социального расслоения. «Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили», — отметил он.

«Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах?», — заявил президент России.