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10:15 (мск), источник: ТАСС

Путин рекомендовал США не учить Россию жить

В интервью телеканалу NBC президент РФ подчеркнул, что российские власти относятся к акциям оппозиции мягче, чем другие страны, в том числе США.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти России относятся к акциям оппозиции мягче, чем другие страны, в том числе США. В этой связи в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли глава российского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством.

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«У нас собираются митинги оппозиции, у нас люди имеют право высказывать свою точку зрения», — напомнил Путин. «Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок», — отметил он. «Наша полиция, слава богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах», — специально обратил внимание президент России.

В качестве примера Путин привел акции гражданского протеста в США «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street) против экономического неравенства и социального расслоения. «Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили», — отметил он.

«Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах?», — заявил президент России.

Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?
Владимир Путин

«Мы готовы прислушиваться к нашим партнерам, мы готовы прислушиваться к оценкам тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям, но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы», — обратился Путин к американской журналистке, подчеркнув, что «Россия развивается по демократическому пути», «это безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений».

Комментарии
12
А Б
Нет ничего удивительного в словах ВВП, как и всегда. Он говорит так, чтобы создать имидж того, что в РФ все проявления оппозиции и реакция властей на них происходят исключительно по закону. Однако, как эти процессы протекают на самом деле, хорошо известно не только из слов ВВП. Что же касается призыва к США поменьше заниматься морализаторством, то он выглядит, по меньшей мере, смешным, т.к. подобный призыв имел бы право быть высказанным только в том случае, если бы призывающая сторона постоянно не занималась бы тем же самым в отношении США и других стран мира.
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Максим Малышкин
США на первом месте в мире в трёх номинациях:
1. По количеству заключённых.
2. По количеству взрослых людей, верящих в ангелов.
3. По военным расходам.
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Дядя Сухов
Слово "демократия" Лошадь - слова "права человека", " демократия" являются\ ругательными и ПАПРАШУ их не произноситьт!
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Путин: США не вправе задавать нам вопросы об оппозиции
08:12 (мск)© Ньюстюб
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