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03:59 (мск), источник: ИА REGNUM

ВЭФ-2017 наращивает число участников и собирает дань

Некоторые делегации воздержались от многомиллионных трат.

Источник: Reuters

Третий Восточный экономический форум, который состоится на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке в первых числах сентября, продолжает наращивать число участников. Однако пока одни делегации тратят на масштабные презентации миллионы рублей, другие ограничиваются формальным присутствием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приморский краевой центр народной культуры в преддверии ВЭФ-2017 объявил три аукциона. Учреждение ищет подрядчика для создания проекта визуальной концепции экспозиции Приморского края в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока» и дизайн-концепции ландшафтного макета Владивостокской крепости. Кроме того, исполнитель должен будет создать 3D альбом экспозиции.

В общей сложности вышеуказанные работы обойдутся Приморскому краевому центру народной культуры более чем в 1,1 млн рублей.

Находкинское предприятие «Восточно-Уральский терминал» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта объявили закупку исключительно на организацию участия в третьем Восточном экономическом форуме. Цена вопроса — по 200 тыс. рублей каждый.

Кроме того, на форум приедут представители от Дальневосточной энергетической управляющей компании, которые потратят на это 400 тыс. рублей. ООО «Газпром Экспо» потратит на участие 150 тыс. рублей, размещение делегации обойдётся более чем в 1 млн рублей. Государственное предприятие «Объединённая ракетно-космическая корпорация» — 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм объявил несколько аукционов на участие на площадке ВЭФ 2017 года и готов потратить свыше 11,2 млн рублей. Минсельхоз — 18 млн рублей, Минпромторг — 12,5 млн рублей, власти Камчатского края — 48 млн рублей.

В рамках второго Восточного экономического форума в 2016 году было подписано 216 соглашений на сумму в 1,85 трлн рублей. В общей сложности участие в мероприятии приняли 3,5 тыс. человек.

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