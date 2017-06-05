Президент России посоветовал США перейти к прямым выборам

Российский лидер указал на то, что американская Конституция и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. «И такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают. Правда?» — добавил Путин.

«Поэтому если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать», — сказал он.

«Вот и всё. И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл», — подчеркнул Путин.