Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Катаром

«По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательства в его дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар», — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.