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05:42 (мск), источник: РИА Новости

Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Катаром

КАИР, 4 июн — РИА Новости. Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об этом в понедельник утром заявило официальное информационное агентство королевства.

Источник: Reuters

«По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательства в его дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар», — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.

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