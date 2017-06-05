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06:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром

Бахрейн разрывает дипломатические отношения с Катаром, передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ королевства. В Манаме обвинили Катар в том, что он поддерживает терроризм и вмешивается во внутренние дела Бахрейна.

Источник: AP 2017

Воздушное и морское сообщение между странами прекращено. Бахрейн также предписал своим подданным выехать из Катара в течение 14 дней.

В свою очередь, разорвала дипотношения с Катаром и прекратила транспортное сообщение с ним Саудовская Аравия. Как заявили в Эр-Рияде, этот шаг необходим для защиты королевства от «терроризма и экстремизма». Саудовская Аравия призвала «все братские страны и компании сделать то же самое».

Вслед за Бахрейном и Саудовской Аравией о разрыве отношений с Катаром объявил Египет, также обвинив Доху в поддержке терроризма, в том числе экстремистской организации «Братья-мусульмане».

ОАЭ также поддержали этот шаг, заявив, что Катар «расшатывает безопасность» в регионе.

Комментарии
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