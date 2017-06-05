Литва построит забор на границе с Россией к концу года

«До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км», — сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компании Gintreja в той местности, где государственная граница проходить по суше. Стоимость работ — 1 млн 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием, говорится в сообщении. Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Белоруссией, говорится в сообщении.

Отмечается, что эти ограждения возводятся с целью пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.