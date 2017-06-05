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06:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Сенченко попросил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий

Депутат внес этот вопрос на рассмотрение на сессии 6 июня.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат красноярского горсовета Константин Сенченко обратился к председателю горсовета Татьяне Казановой с просьбой решить вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

«Вопрос предписания прокуратуры о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов завис в воздухе. Несмотря на предписания прокуратуры, его не хотят вносить в повестку очередной сессии, мотивируя разными причинами и затягивая процесс. Между тем, первый суд назначен на 7 июня, а это значит, что как минимум лето придется ходить на заседания, давать показания, защищаться. Если коллеги не хотят внести ясность и всячески стараются не замечать этот вопрос, то я все-таки намерен поставить точку в этом деле. Пусть тогда депутаты рассмотрят этот вопрос только относительно моей кандидатуры», — написал на своей странице в соцсети депутат Константин Сенченко.

По его словам, он внес этот вопрос на рассмотрение на сессии 6 июня.

«Просто хочу планировать свой рабочий график и нет никакого желания тянуть время и бегать по судам», — написал депутат.

Отметим, Сенченко был избран в местный парламент по одномандатному округу № 5 от партии «Гражданская Платформа». Сейчас являяется беспартийным.

Ранее городская прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов из-за того, что народные избранники допустили ошибки при заполнении деклараций о доходах.

Сейчас своих депутатов в горсовете не имеют сразу 6 городских округов. Владимир Чащин (округ № 2), Сергей Толмачев (округ № 8), Иван Серебряков (округ № 15) и Александр Глисков (округ № 16) перешли на работу в Заксобрание края. Александр Коропачинский из 17-го округа в этом году сложил с себя полномочия. Сергей Суртаев, представлявший округ № 18, был лишен мандата за несвоевременно сданные сведения о доходах и имуществе.

Горсовет, несмотря на это, правомочен. Согласно Закону Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и Уставу города Красноярска, для принятия легитимных решений число депутатов городского совета должно составлять не менее двух третей от установленной численности, но сейчас их состав больше. Так, утвержденная численность горсовета составляет 36 депутатов, для работы представительного органа достаточно 24 депутата.

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