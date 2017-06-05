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07:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители Хабаровского края уже могут задавать свои вопросы президенту РФ

Прямая линия с Путиным состоится 15 июня.

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 5 июня, AmurMedia.

Жители Хабаровского края уже могут задавать свои вопросы Владимиру Путину. Вопросы главе государства принимаются с 4 июня. Традиционная прямая линия с президентом России состоится 15 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт www.kremlin.ru.

В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к Президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва-Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live» — первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Вопросы принимаются с 8.00 московского времени 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7−499−550−40−40, +7−495−539−40−40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0−40−40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

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