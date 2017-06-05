Жители Хабаровского края уже могут задавать свои вопросы президенту РФ
Прямая линия с Путиным состоится 15 июня.
Прямая линия с Путиным состоится 15 июня.
Хабаровск, 5 июня, AmurMedia.
Жители Хабаровского края уже могут задавать свои вопросы Владимиру Путину. Вопросы главе государства принимаются с 4 июня. Традиционная прямая линия с президентом России состоится 15 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт www.kremlin.ru.
В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся
Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или
Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к Президенту, записав видеоролик.
Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва-Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live» — первое российское приложение для
Вопросы принимаются с 8.00 московского времени 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8−800−200−40−40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный.
Вопросы в виде SMS и
Отправить свой вопрос можно также через сайт