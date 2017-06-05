В Омской области появился второй глава района-коммунист

Вчера, 4 июня, в Нововаршавском районе состоялись досрочные прямые выборы главы городского поселения Нововаршавка.

По данным данным регионального избиркома, явка составила 38,43 процентов, или 2 113 избирателей. Большинство голосов, 74,49 процентов было отдано за коммуниста Анатолия Кошару.

На втором месте самовыдвиженец Николай Леонидов, которого поддержали 17,89 процентов (378), третий самовыдвиженец Иван Решетников с результатом в 3,45 процентов (73 голоса), либерал-демократ Олег Клюев набрал 1,94 процента, или 41 голос.

Напомним, что Анатолий Кошара до этого успешно руководил Нововаршавкой, срок его полномочий истек осенью 2015 года. Нового главу хотели выбрать с помощью Совета депутатов, по новой системе ненародных выборов, но кандидаты не набрали нужное число голосов. В итоге на общественных слушаниях было решено провести прямые выборы.

Добавим, что это второй глава района Омской области — коммунист. Однако руководителя Кормиловского района Леонида Матиенко в апреле нынешнего года отправили в отставку, уличив в незаконном выписывании себе матпомощи.