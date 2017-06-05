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07:45 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев учредил должность уполномоченного по этике

Должность вводится в центральных госорганах и акиматах областей, городов республиканского значения, столицы.

Источник: Informburo.kz

Глава государства учредил должность уполномоченного по этике. Соответствующие изменения внесены в ряд указов, сообщает Акорда.

Самостоятельная должность уполномоченного по этике вводится в центральных государственных органах (за исключением правоохранительных и специальных государственных органов, а также Министерства обороны), имеющих территориальные подразделения либо территориальные подразделения ведомств, загранучреждения, а также в аппаратах акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

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В государственных органах, не имеющих территориальных подразделений либо территориальных подразделений ведомств (за исключением правоохранительных и специальных государственных органов, а также Министерства обороны РК), ведомствах и территориальных подразделениях центральных государственных органов, территориальных подразделениях ведомств центральных государственных органов, загранучреждениях, ревизионных комиссиях, аппаратах акимов городов областного значения, районов, районов в городах функции уполномоченного по этике возлагаются на служащих этих государственных органов.

Функции уполномоченного по этике возлагаются на государственного служащего, занимающего руководящую должность, а также снискавшего признание и уважение в коллективе.

Лица, занимающие самостоятельную должность уполномоченного по этике, координируют и осуществляют методологическое руководство уполномоченных по этике ведомств и территориальных подразделений, загранучреждений, местных исполнительных органов районных уровней, входящих в структуру данных государственных органов, и подчиняются ответственному секретарю центрального исполнительного органа, а в случаях отсутствия ответственных секретарей или указанных должностных лиц — руководителю аппарата государственного органа либо лицу, имеющему право назначать и освобождать от должности.

О том, что за моральным обликом госслужащих начнут следить во всех ведомствах и акиматах, объявили год назад.

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