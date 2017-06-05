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09:30 (мск), источник: РИА Новости

КНДР провела учения ВВС по нанесению ударов по авианосцам США

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Военно-воздушные силы КНДР в присутствии лидера страны Ким Чен Ына провели смотр боевых полетов, целью которых открыто признана отработка ударов по американским авианосцам, согласно распространенному в понедельник сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Источник: РИА Новости

Агентство излагает выступление на смотре командующего ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хёка, в котором он назвал нынешний смотр «значимым испытанием» по «уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев» при получении соответствующего приказа. Как отметил военачальник, учения также призваны «еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины».

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Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен смотром полетов авиации и распорядился укреплять боеспособность ВВС страны.

США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после военного конфликта 1950−1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить договор о мире в США были отвергнуты.

В последнее время военная напряженность двух стран еще более обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний КНДР, которые она проводит под предлогом защиты от американской угрозы, несмотря на санкции со стороны СБ ООН. США недавно направили в Японское море атомный авианосец «Карл Винсон» для устрашения КНДР, а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца «Рональд Рейган».

Комментарии
7
валерий малютин
власти ЛЮБОЙ страны мира имеют право проводить учения, НА СВОЕЙ территории, по отражению возможной агрессии со стороны США и НАТО
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А Б
Неадекватные власти и военачальники КНДР могут как угодно называть очередную демонстрацию ими своих агрессивных намерений либо подготовки к ним, но это всего лишь говорит о том, что они не в состоянии реально оценить и сравнить военные потенциалы США и своей страны. Авианосные группировки США постоянно отрабатывают возможные действия в случае воздушных атак, в связи с чем подобные демонстрации силы могут успокоить и воодушевить разве что только неадекватного Ына и его военачальников. Однако, каковой бы не являлась эта вызывающая демонстрация агрессивных намерений КНДР, она ещё раз говорит о необходимости всех стран мирового сообщества наложить самые жёсткие санкции на КНДР, включая полную изоляцию её от всего мира и прекращение любых контактов с ней.
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Сергей Аксенов
Уважаемые господа-сверхчеловеки, свои экстрасенсорно-ясновидящие способности, которые Вы приобрели не трудно догататься какими упражнениями, Вам бы закопать куда-нибудь в шахту, а не в информационные технологии.
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