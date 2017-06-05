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07:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пиарщика Игоря Пушкарева повысили до заместителя главы Владивостока

Пост вице-мэра стал вакантным после ухода Елены Щеголевой.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 июня, PrimaMedia.

В команде мэра Владивостока произошла очередная кадровая перестановка. Покинувшую городскую администрацию Елену Щеголеву на посту вице-мэра сменил Игорь Ткаченко, ранее возглавлявший управление мэрии по работе со СМИ. На новой должности Ткаченко продолжит руководить взаимодействием с прессой, а также займется координацией вопросов планирования и организации работы мэрии, культуры, охраны труда и здравоохранения города, сообщает ИА PrimaMedia.

Информация о новом вице-мэре размещена на сайте городской администрации на странице «Заместители главы». В списке замов отсутствует Елена Щеголева, а направления, за которые она отвечала, теперь закреплены за новым вице-мэром Игорем Ткаченко. Из информации на сайте следует, что Ткаченко будет совмещать новую должность со своей прежней, а именно — продолжит руководство управлением по работе со СМИ.

Заместитель главы администрации — начальник управления по работе со СМИ будет осуществлять общее руководство: управлением по работе с обращениями граждан, управлением по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда; управлением культуры; управлением по исполнению программ по поддержке населения; управлением планирования и организационной работы; управлением здравоохранения. Кроме того, новый вице-мэр будет координировать работу всех отделов ЗАГС Владивостока, в том числе, специализированного.

Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии, кадровое решение было принято 1 июня в связи с уходом из администрации Елены Щеголевой. Куда ушла бывший замглавы, пока неизвестно, но ранее источники, близкие к губернатору, отмечали, что ее ждет повышение.

Напомним, что это не первая кадровая перестановка в руководстве городской администрации с начала года. В апреле этого года в мэрию вернулся давний соратник Игоря Пушкарёва Константин Межонов, занявший должность вице-мэра, ставшую вакантной после перехода Александра Юрова на работу в краевую администрацию на должность вице-губернатора. Через несколько дней после утверждения вице-мэром Межонов назначен исполняющим обязанности главы Владивостока и является им и по сей день.

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