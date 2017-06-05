СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон

Об этом со ссылкой на источники в законодательном органе сообщила в воскресенье вашингтонская газета Daily Caller.

По мнению Грассли, бывший кандидат в президенты США пыталась помочь одному из спонсоров семейного Фонда Клинтонов избежать расследования по обвинению в коррупции, которое начало правительство азиатской страны. Как отмечает издание, экс-госсекретарь дала указание американским дипломатам высокого ранга оказывать давление на бангладешского премьер-министра Шейх Хасину Вазед и ее сына Саджеба с целью прекратить коррупционное разбирательство в отношении Юнуса. В частности, утверждает газета, Клинтон угрожала Саджебу проведением полного налогового аудита его деятельности в США, если его мать не прекратит расследование.

Грассли попросил госсекретаря США Рекса Тиллерсона предоставить комитету всю документацию, в том числе переписку, касающуюся инцидента, до 15 июня. Издание подчеркивает, что это первое разбирательство в отношении Клинтон, начатое в Конгрессе США после ее поражения на президентских выборах в прошлом году.

При этом в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей продолжается расследование дела об использовании бывшей первой леди личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки по электронной почте в ее бытность шефом американской дипломатии.