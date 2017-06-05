Свердловское правительство закупит квартиры для бюджетников в «Первом Николаевском»

Об этом врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на встрече с председателем Уральского банка Сбербанка России Владимиром Черкашиным 3 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сбербанк выступил оператором реализации этого проекта и мы обязательно войдем нашими государственными программами в поддержку строительства это комплекса. Мы готовы купить часть квартир в “Николаевском” для работников бюджетной сферы. Сейчас комплекс находится в руках надежного инвестора и беспокоиться за будущее жилье собственникам не стоит. В планах строительство следующей очереди», — отметил Евгений Куйвашев.