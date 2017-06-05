Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый шёлковый путь проложили без России
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Готовившего покушение на Путина россиянина ранил "журналист"
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Прокуратура республики Крым открыла дело против России - СМИ
Провайдер Украины выполнил указ Порошенко в Крыму
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
08:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловское правительство закупит квартиры для бюджетников в «Первом Николаевском»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня, ИА УралПолит.Ru. Правительство Свердловской области закупит квартиры для бюджетников в жилом комплексе «Первый Николаевский».

Об этом врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на встрече с председателем Уральского банка Сбербанка России Владимиром Черкашиным 3 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сбербанк выступил оператором реализации этого проекта и мы обязательно войдем нашими государственными программами в поддержку строительства это комплекса. Мы готовы купить часть квартир в “Николаевском” для работников бюджетной сферы. Сейчас комплекс находится в руках надежного инвестора и беспокоиться за будущее жилье собственникам не стоит. В планах строительство следующей очереди», — отметил Евгений Куйвашев.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», ранее строительство ЖК на свой контроль взяла прокуратура области. Из-за разорения застройщика «УктусСтрой» его возведение было приостановлено на длительное время. В 2017 году Сбербанк объявил о готовности выделить кредит на 1 млрд рублей на достройку комплекса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Нижнем Тагиле ураган убил мужчину. Ведется следствие
Ряд арабских стран разорвал отношения с Катаром
Путин назвал ерундой слухи о наличии у РФ компромата на Трампа
Терезу Мэй раскритиковали за призыв к контролю интернета
Трампа обвинили в незнании теории глобального потепления
Постпред США раскритиковала Совет по правам человека ООН
Глава «Роснефти» назвал цели антироссийских санкций
СМИ узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Спорт
Кубок — для Зидана, Лига — для избранных Анализируем финал Лиги чемпионов и рассуждаем о пути развития европейского футбола
Авто
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа Следующее поколение Volkswagen Touareg должно быть показано во второй половине этого года, однако фотографам удалось уже сейчас сделать снимки этой модели. Причем почти без камуфляжа!
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Мастерство обольщения: актрисы сериалов в образах искусительниц Как привлечь мужчину, соблазнить и в конечном итоге (по желанию) погубить? Если вас терзают эти и другие подобные вопросы — смотрите сериалы из этой подборки и учитесь у признанных гуру
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Стало известно, на кого похож сын Сергея Лазарева Музыкант перестал прятать Никиту от коллег.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь