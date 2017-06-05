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08:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прикамские коммунисты выдвинут кандидата в губернаторы 10 июня

ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. Кандидат в губернаторы от пермского краевого отделения КПРФ будет выдвинут на этой неделе, сообщил «ФедералПресс» секретарь крайкома Владимир Корсун.

В минувшую субботу, 3 июня в Перми прошел XII пленум пермского крайкома Компартии. Пленум принял постановление о созыве второго этапа 46-й конференции пермского краевого отделения КПРФ 10 июня 2017 года.

«На конференции будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Пермского края от КПРФ, — пояснил Корсун. — Кандидатом будет Ирина Филатова».

Напомним, 8 июня Заксобрание Пермского края должно провести внеочередное заседание, на котором будут назначены выборы губернатора края. Единый день голосования в этом году — 10 сентября.

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