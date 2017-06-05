Прикамские коммунисты выдвинут кандидата в губернаторы 10 июня
ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. Кандидат в губернаторы от пермского краевого отделения КПРФ будет выдвинут на этой неделе, сообщил «ФедералПресс» секретарь крайкома Владимир Корсун.
ПЕРМЬ, 5 июня, ФедералПресс. Кандидат в губернаторы от пермского краевого отделения КПРФ будет выдвинут на этой неделе, сообщил «ФедералПресс» секретарь крайкома Владимир Корсун.
В минувшую субботу, 3 июня в Перми прошел XII пленум пермского крайкома Компартии. Пленум принял постановление о созыве второго этапа 46-й конференции пермского краевого отделения КПРФ 10 июня 2017 года.
«На конференции будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Пермского края от КПРФ, — пояснил Корсун. — Кандидатом будет Ирина Филатова».
Напомним, 8 июня Заксобрание Пермского края должно провести внеочередное заседание, на котором будут назначены выборы губернатора края. Единый день голосования в этом году — 10 сентября.