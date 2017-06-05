Прикамские коммунисты выдвинут кандидата в губернаторы 10 июня

В минувшую субботу, 3 июня в Перми прошел XII пленум пермского крайкома Компартии. Пленум принял постановление о созыве второго этапа 46-й конференции пермского краевого отделения КПРФ 10 июня 2017 года.

«На конференции будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Пермского края от КПРФ, — пояснил Корсун. — Кандидатом будет Ирина Филатова».

Напомним, 8 июня Заксобрание Пермского края должно провести внеочередное заседание, на котором будут назначены выборы губернатора края. Единый день голосования в этом году — 10 сентября.