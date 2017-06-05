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08:50 (мск), источник: РИА Новости

Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений ряда стран Персидского залива о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2017

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

«Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия», — приводит агентство заявление Тиллерсона, которое он сделал в Сиднее.

«Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым», — также отметил Тиллерсон.

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