Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг Катара

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

«Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия», — приводит агентство заявление Тиллерсона, которое он сделал в Сиднее.