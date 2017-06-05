Александр Баландин поменял несколько своих заместителей

Министром строительства Александр Баландин был назначен в декабре 2016 года. До этого он три года руководил Волжским районом, а еще ранее — четыре года возглавлял администрацию Большечерниговского района. Из этих муниципалитетов к Баландину пришли и новые заместители.

Деятельность бюджетного и административного департаментов теперь курирует Галина Кудинова, а департамент госуслуг и надзора в сфере строительства — Эдуард Гафиятуллин. С Галиной Кудиновой Баландин работал в администрации Большечерниговского района — там она была его заместителем по межбюджетным отношениям, а в Волжском районе он сделал ее своим замом по экономике и финансам. Тогда назначение Кудиновой стало первым кадровым решением Александра Баландина.

Эдуард Гафиятуллин стал заместителем Баландина в Волжском районе по вопросам капитального строительства и ЖКХ. До того как занять это кресло, он недолго работал заместителем руководителя МБУ «Управление градостроительства и ЖКХ Волжского района», а еще раньше — в тогдашнем министерстве строительства и ЖКХ и в подчиненном минстрою ГУП «Стройконтроль» на позиции заместителя начальника по надзору за строительством объектов жилищного и социального назначения.

Из прежней команды, сформированной предшественником Баландина Алексеем Гришиным, остался первый заместитель Андрей Крикуненко, а также Анатолий Баранников, поднявшийся до замминистра еще при прежнем руководстве области. Покинула министерство только замминистра -руководитель департамента бюджетного планирования и госпрограмм Юлия Караулова. Причем проработала она в нем недолго — в минстрой из СОФЖИ перешла лишь в конце августа 2016 года.